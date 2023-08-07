Çayırova-Bafra Anayolu’nda kaza

Çayırova-Bafra Anayolu üzerinde bugün sabah karşı meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü otobüse çarptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken sürücü tutuklandı.

Olay, bugün saat 00.15 sıralarında Çayırova-Bafra Anayolu üzerinde meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 40 yaşındaki Songül Hoca, 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçti, aynı şeritte ilerleyen 48 yaşındaki Taylan Özgür Celepoğlu’nun yönetimindeki TUT 922 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, Songül Hoca isimli alkollü sürücü tutuklandı.