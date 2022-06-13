Çavuşoğlu, hükümet ortakları ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık'ta 15.05'te gerçekleşen kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile diğer yetkililer hazır bulundu.

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