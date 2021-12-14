Çavuşoğlu: “Denenmiş formülleri tekrar etmeye gerek yok”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs etrafındaki tüm zenginliklerde KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün de hakları var. O nedenle biz diyoruz ki hakça paylaşım oluncaya kadar biz de KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözümün ancak KKTC'nin varlığının tanınmasıyla mümkün olacağına işaret ederek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ettiklerine dikkat çekti.

Kıbrıs'ta çözümün ancak KKTC'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkün olacağını dile getiren Çavuşoğlu, denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek olmadığını, yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini kaydetti.