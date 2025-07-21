Çatalköy’deki kazada 19 yaşındaki Yasmin İzanoğlu ağır yaralandı

Çatalköy'de Beşparmaklar caddesi üzerinde, 19 yaşındaki Yasmin İzanoğlu yönetimindeki YT 126 plakalı motosiklet ile batı istikamete doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Zeytin Sokağa doğru dönüşe geçen Emrah ŞAHİN (E-37) yönetimindeki JU 932 plakalı kamyonet aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyke savrulan YT 126 plakalı motosiklet, sokağın batı kısmında bulunan bir işyerine ait çevre duvarına da çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yasmin İzanoğlu, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.