Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait çöplük alan yanıyor

Teknecik bölgesinde, Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait çöplük alanda yangın çıktı.

Saat 11.15’te çıkan yangına; polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ile Çatalköy Belediyesi ve Elektrik Kurumuna ait iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Polis Basın Subaylığı, yangının çevre emniyeti itfaiye ekipleri tarafından alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.