Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden şap hastalığına karşı üst düzey önlem

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ağıllar bölgelerinde üst düzey tedbirler aldı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy giriş-çıkışlarında ve ağıllarda dezenfeksiyon uygulamaları başlatıldı.

Bu kapsamda, köye giriş ve çıkış yapan tüm araçların dezenfeksiyon halılarından geçirilmesi sağlanırken, kontrol noktalarında çadır kurulumu çalışmaları da devam ediyor. Hayvan hareketleri kontrol altına alınarak, riskli bölgelerde denetimler artırıldı.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar veteriner birimleri ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürülüyor. Özellikle Mandıra bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler bilgilendirilerek koruyucu önlemler ve uygulamalar hayata geçirildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade ederek, üreticilerin ve vatandaşların yetkililerin uyarılarına uyması çağrısında bulundu.