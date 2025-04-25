Çatalköy-Esentepe Belediyesi her Pazar “Güneşe Selam Yogası” etkinliği düzenleyecek

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın sağlığını, mutluluğunu ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. 20 Nisan sabahı 07.00-08.00 saatleri arasında, Hz. Ömer Türbesi Seyir Tepe’de ilk kez düzenlenen “Güneşe Selam Yogası” etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğayla iç içe, huzur dolu bir ortamda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara hem fiziksel hem de ruhsal anlamda iyi geldi. Etkinlik sonunda eğitmen Eda Alisinanoğlu’na teşekkür eden Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal belediyeciliğin bir parçası olan bu tür etkinliklerle yalnızca altyapıya değil, doğrudan insana yatırım yapmanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Başkan Kırok, “Etkinlik sonrası alınan olumlu geri bildirimler, belediyemizce hayata geçirilen sosyal projelerin toplum nezdinde ne denli karşılık bulduğunu bir kez daha göstermiştir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için benzer etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine, Güneşe Selam Yogası etkinliğinin 27 Nisan 2025 tarihinden itibaren her pazar sabahı düzenli olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Etkinlikler ücretsiz olup, sağlıklı yaşamı desteklemek isteyen tüm vatandaşların katılımına açık olacaktır.