Çatalköy Belediyesi: “Bir hortum denizden, bir hortum Çatalköy - Ozanköy arasında, Vounous bölgesinden geldi”

Çatalköy Belediyesi, saat 13:40 sularında Acapulco otelin doğusundan, denizden çıkıp Teknecik santraline doğru yönelen hortumun, bölgede bulunan birçok konut ve Çatalköy küçük esnaf sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, tüm ekiplerin hem bölge sakinlerine hem de işyeri sahiplerine yardımcı olmak üzere, bölgeye intikal ettiği, ağaçların devrilmesinden dolayı kapanan yolların açıldığı ifade edildi.

Teknecik elektrik santralinde meydana gelen hasardan dolayı, şu anda bölgeye elektrik verilemediği de kaydedilen açıklamada, diğer bir hortumun da Çatalköy - Ozanköy arasında, Vounous bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Bu bölgede bulunan birçok konutta da büyük hasarlar meydana geldiğine işaret edilirken, belediyenin konu ile ilgili bilgilendirmeyi güncelleyeceği de kaydedildi.