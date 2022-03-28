Çarşamba Başbakanlık önüne ‘zam çadırı’, Cuma genel grev ve miting!               

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘zam politikası’nı eleştiren sendikalar, Çarşamba günü Başbakanlık önüne ‘zam çadırı’ kuruyor, Cuma günü ülke genelinde genel greve gidiyor, miting düzenliyor.

Bugün bir araya gelen KTAMS, KAMUSEN,KTÖS, KTOEÖS , HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV İŞ’e bağlı sendikalar, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, MEMUR-SEN ve ADA-SEN, Hükümetin, ‘çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri yoksulluğa sürükleyen zam politikası karşısında halkın alım gücünün korunması için’ taleplere yanıt dahi vermediğini belirtti, eylem programını açıkladı.

Açıklama şöyle:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri yoksulluğa sürükleyen zam politikası karşısında sendikalarımızın halkın alım gücünün korunması için ortaya koyduğu taleplere ve kaynak önerilerine Başbakan cevap dahi vermezken zamlar artarak devam etmiştir.

Bugün bir araya gelen sendikalarımız 30 Mart çarşamba günü saat 18:00’de Başbakanlık önünde zam çadırı kurulmasına, cuma gününe kadar sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğini de örgütleyerek 1 Nisan Cuma günü ülke çapında genel grev ve miting düzenlenmesine karar vermiştir.

Hükümetin emek düşmanı tavrını sürdürmeye devam etmesi halinde grev ve eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.”

Foto arşiv