Canlı hayvan fiyatlarına %30 zam

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan fiyatları ile ilgili yeni taban fiyatları açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, yeni düzenlemeye göre kasapların üreticiden aldığı canlı hayvan fiyatlarına yüzde 30 oranında artış yaptıklarını söyledi, bu durumun et fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti.

Naimoğulları, “1 yıldır fiyatlarla ilgili düzenlemeye gitmemiştik. Daha fazla maliyetin altında üretim yapamayız” dedi.