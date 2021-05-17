'Cankurtaran' yok, deniz kazalarına dikkat!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, deniz ve havuz sezonu başladı, plajlardaki güvenlik tedbirleri yeniden gündeme geldi, iki haftada 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi.

YENİDÜZEN

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, deniz ve havuz sezonu başladı, plajlardaki güvenlik tedbirleri yeniden gündeme geldi.

Mayıs ayında art arda yaşları 20 ila 28 arasında değişen üç genç boğulma tehlikesi geçirerek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

‘Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’ ile işletmelere cankurtaran bulundurma zorunluluğu getirse de her iki gencin çevredekiler veya arkadaşları tarafından kurtarıldığı Polis Basın Bülteni’ne yansıdı, bu durum akıllara ‘cankurtaran’ eksikliğini getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda da birçok plajda cankurtaran eksikliği olduğu YENİDÜZEN tarafından gündeme taşınmıştı.

Mağusa’daki Palm Beach plajında, son iki hafta içinde 20, 24 ve 28 yaşlarındaki üç genç, boğulma tehlikesi geçirerek, Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. İlgili hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu’ndan ise söz konusu gençlerin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama alınamadı.

2 haftada, 3 ‘boğulma tehlikesi’

20 yaşındaki genç yoğun bakıma alınmıştı

Mağusa’da 8 Mayıs’ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Friday Solamon yoğun bakımda müşahede altına alınmıştı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay 8 Mayıs’ta 17:30 saatlerinde Palm Beach plajında yaşandı.

Plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzen 20 yaşındaki Friday Solamon boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevrede bulunanların yardımı ile denizden çıkarılan Friday Solamon kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Arkadaşları tarafından kurtarılmıştı…

Öte yandan 12 Mayıs’ta Mağusa Palm Beach denizinde Karl Loic Nguetcha (24) denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişti.

Karl Loic Nguetcha, Mağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Polisin açıklaması şöyleydi:

12.5.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Mağusa’da Palm Beach sahilinde, deniz içerisinde yüzmekte olan Karl Loic Nguetcha (E-24), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son olay 14 Mayıs’ta yaşandı...

Mağusa’da Palm Beach plajında Suluman Khan (28) 14 Mayıs’ta boğulma tehlikesi geçirdi, Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı, olayın 14 Mayıs saat 13.30'da yaşandığını duyurdu.

Polis Bülteni'ne göre Mağusa'da Palm Beach plajında, deniz içerisinde yüzmekte olan Suluman Khan(E-28), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Khan, arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.