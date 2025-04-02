Çanakkale Kaçış Yolu’nun yol çizgileri tamamlandı, aydınlatma projesi uygulanacak

Gazimağusa Belediyesi, Trafik Master Planı kapsamında düzenlemesi yapılan Çanakkale Kaçış Yolu’nun yol çizimlerini tamamladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, düzenlemesi tamamlanan Çanakkale Kaçış Yolu’nun aydınlatma projesinin de çok yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu.

Uluçay, “Trafiğin yoğun saatlerinde özellikle Hurmalı çemberde yaşanan sıkışıklığı azaltmak adına bir alternatif daha yaratmış olduk. Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.