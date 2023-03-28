Çamlıbel’de “izinsiz” kazı: 5 tutuklu
Çamlıbel’de, eski eser bulmak amacıyla izinsiz kazı soruşturmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.
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Çamlıbel’de, eski eser bulmak amacıyla izinsiz kazı soruşturmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çamlıbel’deki ormanlık alan içinde kazı yapan M.E.T.(E-24), İ.K.(E-25) ve C.D.(E-23), polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Y.G.(E-22) ve B.H.(E-43) isimli şahısların da olayla bağlantısı olduğu tespi edilerek tutuklandığını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor…
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Etiketler : eski eser, izinsiz kazı