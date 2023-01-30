“Camı kırarak içeri girdi”

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 15 yaşındaki zanlı B.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 15 yaşındaki zanlının Lefkoşa Surlariçi’ndeki bir telefoncunun vitrin camını kırarak içeriye girdiğini, 90 bin TL değerindeki 7 adet cep telefonu ve kasadaki nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Şefik Karabardak, yaşananları aktardı. Zanlı B.D’nin 26 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar" meselesiyle yargılandığını belirten Polis, 26 Ocak 2023 tarihinde 01.00-02.00 saatleri arasında Surlariçi-Lefkoşa' da aynı yerde sakin B.D.’nin (E-15), Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tekin İletişim isimli telefon satış mağazasının ön kısmındaki batıya bakan camini kasten ve kanunsuz olarak sert bir cisimle kırdığını anlattı.

Polis, camı kırarak içeriye giren zanlının, raf üzerinde satışta bulunan, toplam değerleri 90 bin TL olan 6 adet Iphone ve 1 adet Samsung marka cep telefonlarını ve kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı sirkat ederek konu iş yerinden çıkış yaptığını anlattı. Tahkikatın tamamlandığını belirten Polis, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, bin 500 bin TL nakit teminat yatırması ve anne ile babasının 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.