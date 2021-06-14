Çam Kese Böceği tehlikesi: 5 yılın emeğini çöpe atmayınız!

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman, çam kese böceklerine yönelik 5 yıldır sürdürülen biyolojik mücadelenin ‘çöpe atılmaması’ gerektiği konusunda hükümete çağrı yaptı, bu konuda bir an önce bütçe ayrılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Biyologlar Derneği’nin defalarca uyarı yaptığını hatırlattı, “Bir an önce bütçesini ayırın ,5 yılın emeğini çöpe atmayın. Aksi takdirde bu bizi 5 sene öncesine götürürken olan da çamlarımıza olacak” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle: Çam kese böcekleri . Çam ağaçlarının en büyük zararlıları, ağaca yapılacak en büyük kötülüklerden. Çok kavgası yapılmış, kimyasal yapılmasın diye çok dil dökülmüş bir konu. 5 yıldır ite kaka biyolojik mücadele yürütülüyor, %100 oranında da başarı elde edilmiş ama şimdi bu çalışma sekteye uğrayacak. Biyologlar Derneği bu konuda defaten uyarı yaptı, duyan var mı bilmiyoruz . Bir an önce bütçesini ayırın, 5 yılın emeğini çöpe atmayın. Aksi takdirde bu bizi 5 sene öncesine götürürken olan da çamlarımıza olacak .