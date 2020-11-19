Çalıştığı yerde hırsızlık yaptı

Lefkoşa'da ‘Maça Kızı’ isimli cafe bar’da unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı F.S., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer, zanlının ‘sirkat’ suçundan tutuklu olduğunu söyledi.

Polis 13 Kasım tarihinde saat 23.30 raddelerinde İbrahim Erkan Polat’a masa üzerinde unutulan para cüzdanı ve içerisinde bulunan T.C kimlik kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti ile 3 adet kredi kartı ve 250 TL nakit para konu masa üzerinden sirkat edildiği yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis olay yerine geldiklerinde yapılan kamera incelemelerinden konu cüzdanı ayni iş yerinde garson olarak çalışan zanlı F.S.’nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının derdest emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Gencer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ilk etapda zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.