Çalıştığı işyerini dolandırdı, tutuklandı

Lefkoşa’da, müşterilerde aldığı parayı mağazaya teslim etmeyerek çalıştığı iş yerini dolandıran zanlı Z.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlının ‘Müstahdem Tarafından Sirkat’ suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 01/09/2021 - 31/12/ 2021 tarihleri arasında Lefkoşa’daki ‘Organza Limited’ isimli iş yerinde çalışan olan Z.K’nin, ürün alışı yapan müşterilerden aldığı toplam 1100 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis, olayın polise 26 Ocak tarihinde rapor edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkeme'sinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte gönüllü ifade vererek, çalışanı olduğu mağazanın müşterilerinden N.A.’dan 1300 TL, Ş.Ş.'den 2000 TL, E.B.’den 1500 TL ve 300 TL olmak üzere toplamda 6240 TL nakit para çaldığını kabul ettiğini belirtti.

Polis, 29 Ocak tarihinde, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde ismen belirttiği 3 kişiden ifade alındığını, söz konusu kişilerin ödemeleri zanlıya yaptıkları ve zanlının da kendilerine ödeme yaptıklarına dair herhangi bir fatura, fiş veya makbuz vermediğinin öğrenildiğini de belirtti. Polis, tüm stoklardan, mağazanın açılışından, kapanışından zanlının sorumlu olduğunu ve mağazanın anahtarlarının da sadece zanlının tasarrufunda olduğunun öğrenildiğini anlattı. Toplam açığın 196 bin 900 TL olduğu da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.