"Çalışmalarımıza 'Az laf çok iş' ilkemizle devam ediyoruz"

Girne Belediyesi Kordonboyu projesini hayata geçirmek, bunun yanında kanalizasyon ve asfalt çalışmalarını tamamlamak için tüm hızıyla sürdürüyor.

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul yaptığı paylaşımla çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bizim görevimiz iş yapmak, vatandaşlarımızda eksik veya yanlış bilgi varsa doğrusunu aktarmak, hata veya gecikme oluştu ise vatandaşımızdan özür dileyip bir sonraki işimize yönelmektir" ifadelerini kullandı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Gece-gündüz, 45 derece sıcak demeden Girne Belediyesi asfalt döküyor, yol çiziyor, Kanalizasyon ve Kordonboyu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elbette hatalar, gecikmeler oluyor bu yoğunluk içerisinde.

Bizim görevimiz iş yapmak, vatandaşlarımızda eksik veya yanlış bilgi varsa doğrusunu aktarmak, hata veya gecikme oluştu ise vatandaşımızdan özür dileyip bir sonraki işimize yönelmektir.

Az laf çok iş ilkemizle devam…"