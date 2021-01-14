Çalışanlar evlere gönderildi, bakanlık kapandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda covid-19 tespiti… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘arşiv’ bölümünde çalışan bir personelde covid-19 pozitif saptandı, bakanlık tedbir maçlı kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı az önce bakanlıkta tüm personele test yaptı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapıları Pazartesi gününe kadar kapatıldı.

İşlemler online olarak devam ediyor.

Özel Kalem Bayraktar: “İşlemler tedbir amaçlı Pazartesi’ne kadar online devam edecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Özel kalem Müdürü Özgü Bayraktar, YENİDÜZEN’e konuştu. Bayraktar, covid-19 testi pozitif çıkan personelin Salı gününden bu yana işe gelmediğini ifade ederek, tedbir amaçlı hizmetlerin Pazartesi gününe kadar online olarak devam edeceğini söyledi.