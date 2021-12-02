“5 bin 113 engelli vatandaş nakdi yardım alıyor, çalışan engelli sayısı 248”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çağman, engellilerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla inşa edilen ve ülkede engellilere 7/24 yatılı bakım hizmeti sunacak ilk merkez olan Engelsiz Yaşam Evi’nin 2022 yılında ikinci etabının da bitirilerek hizmete açılmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.



“ANLAMLI BİR TARİH”

Çağman, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık’ın, farklı gelişen bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.

Çağman, özel gereksinimli vatandaşların yaşadıkları sorunların yalnızca onları ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal sorunlar olduğunu ifade etti.

“Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan yaşamalarını sürdürebilmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en öncelikli görevimizdir.” diyen Çağman, şunları kaydetti:

“Engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıları takip ve koordine etmekle görevli olan Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla, engellilerimizin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerinin sağlanması için çalışırken; Çalışma Dairesi vasıtasıyla ise engellilerin istihdamının desteklenmesi ve onlara uygun çalışma koşullarının yaratılması için faaliyetlerini özveriyle sürdürmektedir.

Bakanlığımıza bağlı Girne, Gazimağusa ve Güneşköy’de hizmet veren üç engelli rehabilitasyon merkezinde bu yıl pandemiden dolayı, 66 özel gereksinimli gencimiz faydalanmakta; bu merkezlerimizde farklı gelişen gençlerimize temel yaşam becerileri kazandırılarak, sosyal hayata daha bağımsız olarak katılımlarının sağlanması yönünde destek programları sunulmaktadır”



“YENİERENKÖY’DE YENİ BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNİ HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Ülkedeki tüm özel gereksinimli vatandaşlara ve ailelerine yaşamlarını kolaylaştıracak hizmeti ve desteği en iyi şartlarda sunma ve hizmeti vatandaşın ayağına götürme prensibiyle hareket eden Bakanlığın, bu hizmete henüz erişemeyen Karpaz bölgesindeki engelli gençlere 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezi kazandırmak amacıyla; 2022 yılı içinde Yenierenköy’de yeni bir rehabilitasyon merkezini hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

Çağman, “Engellilerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla inşa edilen ve ülkemizde engellilere 7/24 yatılı bakım hizmet sunacak ilk merkez olan Engelsiz Yaşam Evi’nin 2022 yılında ikinci etabının da bitirilerek hizmete açılması en büyük arzumuzdur.” dedi.



“5 BİN 113 ENGELLİ VATANDAŞ NAKDİ YARDIM ALIYOR… ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISI 248”

Çağman, Çalışma Dairesi’ne bağlı Özel İstihdam Şubesi’nden Kasım 2021 itibariyle, 5 bin 113 engelli vatandaşın nakdi yardım aldığını belirtti.

Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’nda yapılan değişiklikle, 43 engelli vatandaşın özel sektörde çalıştığını ve Çalışma Dairesi’nden yüzde 30 nakdi yardım aldığını kaydeden Çağman, Maliye Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Ağustos 2021 itibariyle, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında istihdam edilen ve çalışan engelli sayısının 248 olduğunu, 12 engelli vatandaşın da işçi statüsünde istihdam edilerek kamuda çalıştığını kaydetti.

“Engellilerimizin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır.” diyen Çağman, engellilerin yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Çağman, “Zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgi ile kucaklarım” ifadelerine yer verdi.