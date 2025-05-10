Büyükkonuk Eko Gün, 26. kez kapılarını açıyor

Büyükkonuk Eko Gün, yarın 26. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Büyükkonuk Köy Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik; yerel üretimi, kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını ve doğaya saygılı yaşam biçimlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bu yıl Anneler Günü ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle Eko Gün, sadece kültürümüzü değil, annelerimizin emeğini, sevgisini ve fedakârlığını da onurlandıran özel bir anlam taşıyor.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu yaptığı açıklamada, Eko Gün’ün toplumun dayanışmasını ve ortak kültürel değerlerini yeniden keşfettiği bir buluşma noktası olduğunu belirterek, tüm halkı ve ziyaretçileri etkinliğe davet etti.

Etkinlik kapsamında;

• Geleneksel el sanatları stantları,

• Yöresel lezzetlerin ikram edildiği lezzet sokağı,

• Halk dansları ve müzik gruplarının sahne alacağı canlı performanslar,

• Çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler,

• Çevreci uygulamaların tanıtıldığı farkındalık çalışmaları yer alacak.

Ayrıca bu yıl bir ilk olarak, etkinlik alanında yaşlı ve engelli ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla golf arabaları hizmet verecek.

Eko Gün, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin içerikli bir kültür, sanat ve doğa şöleni olarak gün boyu sürecek. Etkinlik sabah saatlerinde başlayıp, gün batımına kadar çeşitli programlarla devam edecek.

Başkan Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Yarın tüm halkımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve büyüklerimizi Büyükkonuk Köy Meydanı’na bekliyoruz. Gelin, toprağımızın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve geleneklerimizin güzelliğini hep birlikte yaşayalım” diyerek çağrıda bulundu.