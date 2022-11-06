Büyük Av’ın ilk gününde 3 kişiye yasal işlem

Bugün başlayan ve avcıların toplam 13 gün boyunca avlanabilecekleri Büyük Av Mevsimi dolayısıyla, polis tarafından ülke genelinde avcı kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimler kapsamında, avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanılması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz olarak avladıkları tespit edildi.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit ÜZÜMCÜ (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı.

Yüzünden yaralanan Raşit ÜZÜMCÜ, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alındı.