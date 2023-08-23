Mülteci Hakları Derneği, mülteci çocukların eğitimine destek olmak ve seslerini duyurmak için “#BURDAYIM” isimli bir kampanya başlattı.

Kampanyaya ilişkin MHD’den yapılan açıklamada, mülteci çocukların tüm başarı hikayelerlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi, “Amina, Ahmed ve Alexandra’nın yaşadıkları tüm zorluklara rağmen başarılarını size iletmekten mutluluk duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bağış yapmak isteyenlerin, https://fonzip.com/mhd/buradayim adresine, hikayeleri okumak isteyenlerin ise https://www.mhdkibris.com/hikayeler adresine ulaşmaları gerektiği belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Mülteci çocuklar, savaş ve çatışma bölgelerinden kaçarak, sığındıkları ülkemizde zorlu koşullar altında mücadele ediyor, ancak sizin destekleriniz ile umutsuzluğa kapılmadan hayatlarını sürdürmeyi başarıyorlar. #BURADAYIM" kampanyası ile Mülteci çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını destek olmak için bize katılın ve kıvılcımlarını serbest bırakmalarına yardımcı olun. Çünkü inanıyoruz ki ancak birlikte her çocuğun potansiyelinin değer verildiği ve kutlandığı daha parlak bir gelecek yaratabiliriz.”

Açıklamada, "Mülteci çocuklar için hayat, sadece zorluklar ve mücadele ile dolu değil, aynı zamanda büyük hayallerle de dolu” denilerek, “Bizler, bu kampanya ile onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Amina'nın, Ahmed'in ve Alexandra'nın hikayeleri ile sizlere onların ne kadar güçlü ve azimli olduklarını göstermek istiyoruz. Biz bu kampanya ile tüm mülteci çocuklara, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyor ve onlar gibi #BURADAYIM diyoruz” denildi.