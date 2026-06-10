Bünyamin Yüksekbaş: “Borç bağımlılığını ve avuç açma dönemini bitireceğiz”

TAM PARTİ Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, Ada Tv'de Gazeteci Ramazan Adnan'ın sorularını yanıtladı. Siyasetteki mevcut yapıya, çürümüşlüğe ve gençlerin önünün tıkanmasına karşı güçlü bir duruş sergileyerek ülkenin yönetimine talip olduklarını açıkladı. Yüksekbaş, ekonomiden tarıma, kamu reformundan meclisteki verimsizliğe kadar birçok konuda radikal adımlar atacaklarını vurguladı.

"Halkın kırılmış güvenini tekrar inşa edeceğiz"

TAM PARTİ’nin varoluş amacının siyasetteki çürümüşlüğe, kokuşmuşluğa ve gençlerin önünü tıkayan kişilere karşı bir hamle olduğunu belirten Bünyamin Yüksekbaş, parti bünyesinde kişisel menfaatleri milli menfaatlerinin önüne geçmiş hiç kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Bu hareketi "yeni nesil bir siyaset" olarak tanımlayan Yüksekbaş, halkın kırılmış olan güvenini ve inancını tekrar inşa edeceklerini söyledi. Solmuş ve çürümüş bu yapının tekrar yeşereceğine dair inançlarının tam olduğunu dile getiren Genel Sekreter, gençlere fırsat verilmesi halinde katma değeri yüksek projelerle ülkeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını, parti olarak kendilerinin de bu potansiyeli görerek gençlere alan açtıklarını vurguladı.

“Ekonomik reçetemiz hayatı ucuzlatacak”

Ekonomik vizyona dair de önemli mesajlar veren Yüksekbaş, ülkedeki borç bağımlılığının ve avuç açma döneminin sonunu getireceklerini iddia etti. Bu hedeflerin çok basit yöntemlerle ve kararlı hamlelerle yapılabileceğini belirten Yüksekbaş, bütçe açığının nasıl giderileceği konusunun bugünkü gündem maddelerinden biri olduğunu ve çok küçük dokunuşlarla büyük oranda düzeltmeler sağlayabileceklerini açıkladı.

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunda atacakları ilk adımı da paylaşan Yüksekbaş, tüm temel gıda maddelerindeki vergi ve fonların kaldırılacağını belirterek, kayıt dışı ekonominin mutlak surette kayıt altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

"Bir masada 5 kişi oturmayacak"

Kamudaki hantallığı çözmek adına ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Bünyamin Yüksekbaş, mevcut personeli nasıl verimli hale getirecekleri üzerinde odaklandıklarını söyledi. Kamu istihdamında "Bir masada 5 kişi oturmayacak" diyerek yeni dönemin ipuçlarını veren Yüksekbaş, sahaya sürecek memur kalmadığı gerekçesinin arkasına sığınılmayacağını belirtti.

Yeni sistemde personelin uzmanlık alanına göre istihdam edileceğini kaydeden Genel Sekreter, örneğin uzmanlığı basın olan personelin doğrudan basın birimlerine yönlendirileceğini aktardı. Yüksekbaş, devlete hizmet için görevlendirilmiş çalışanların haklarının ellerinden alınmayacağının ancak verimli çalışmalarının kesin olarak sağlanacağının sözünü verdi.

"18 ayda çok ciddi reformlar yapabilecek potansiyel ve para bu ülkede vardır"

Hükümet yetkililerinin "Biz bu borçları yaptık, siz bunun altından nasıl kalkacaksınız?" şeklindeki demeçlerini sert bir dille eleştiren Yüksekbaş, bu yaklaşımın açıkça "Biz pes ettik" anlamına geldiğine dikkat çekti.

Kendi yönetimlerinde 18 ay gibi kısa bir sürede KKTC ekonomisinde, tarımda, hayvancılıkta, enerjide ve turizmde çok ciddi reformlar yapabileceklerini iddia eden Yüksekbaş, "Bu potansiyel vardır, bu para da vardır" dedi. Mevcut hükümetin ve meclisteki hem muhalefet hem iktidara mensup 50 milletvekilinin istemesi halinde bu dönüşümlerin çoktan yapılabileceğini belirten Yüksekbaş, "Bir taraf yapmak istemedi diğer taraf da onlar yapsın istemedi" diyerek, devlet yönetiminin ortak akılla ve milli menfaatler kapsamında yapılması gerektiğine işaret etti.

Tarımda üretim seferberliği ve hükümete "adaletsizlik" eleştirisi

Tarım sektöründeki sorunlara da değinen TAM PARTİ Genel Sekreteri, yaşlı ağaçların gençleştirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarlaların ıslah edilmesi ve toprakların verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Şu an toprakların atıl durumda olmasının çok ciddi bir ekonomik kayıp yarattığını ifade eden Yüksekbaş, tüm bu sorunlar üzerinde uzman kadrolarının ciddi şekilde çalıştığını aktardı.

Mevcut hükümetin icraatlarını ironik bir dille eleştiren Yüksekbaş, "Tabii bu hükümetin bir başarısı yok değil; adaletsizliği adilce dağıttılar. 'Benden olan taraf, olmayan bertaraf' anlayışını da yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Milli değerleri hoyratça dağıtanlarla iş birliği yapmayız"

İttifak ve ortaklık süreçlerine dair net bir çerçeve çizen Yüksekbaş, parti olarak hiç kimseyle ortaklık yapmayacaklarına dair katı bir kural koymadıklarını belirtti. Ancak işbirliği sınırlarını net bir şekilde çizen Genel Sekreter, milli değerlere karşı çıkan ve devletin mallarını hoyratça dağıtan kesimlerle hiçbir şekilde yan yana gelmeyeceklerini kesin bir dille ifade etti.

"4 milletvekili yasa yaparken, geri kalan 46'sı koltuk işgal etti"

Meclis performansına yönelik çok sert suçlamalarda bulunan Bünyamin Yüksekbaş, milletvekillerinin asıl görevinin yasa ve yasama yapmak olduğunu hatırlattı. Meclisteki mevcut tabloyu eleştiren Yüksekbaş, 4 milletvekilinin yaptığı çalışmayı geri kalan 46 milletvekilinin yapmadığını iddia etti.

Söz konusu 4 kişinin tek başlarına 10'ar, 20'şer tane yasa teklifi verdiğini belirten Yüksekbaş, diğer vekillerin ise sadece koltuk işgal ettiğini öne sürdü. Yüksekbaş, son olarak ülkenin milli, kültürel ve etik değerlerine bağlı olan herkesle birlikte bu ülkenin yönetimine talip olduklarını ilan etti.