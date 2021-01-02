Bülent Ecevit Lisesi'nde bir öğrenci Covid-19

Yarıyıl tatilinin erkene alınmasının ardından okullardan Covid vakaları çıkmaya devam ediyor. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde de bir öğrencide Covid-19 görüldü, söz konusu öğrencinin 11.Sınıfta eğitim gördüğü ve 3 gündür de karantinada olduğu öğrenildi.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde pozitif çıkan öğrencinin 9 Eylül’de kardeşi olduğu, kardeşinden bulaştığı ve üç günlük karantina sürecinde Pozitif olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın okul yönetimine bilgi vererek tüm öğretmenlere PCR testi yapıldığı da edinilen bir diğer bilgi arasında yer aldı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'ndeki birçok öğretmenin ise 9 Eylül İlkokulu velisi olduğu için temaslı olabilecekleri gerekçesiyle ev izolasyonunda oldukları da belirtiliyor.