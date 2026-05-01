Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü…
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle ara bölgede iki toplumlu etkinlik yapılacak.
Ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinliğe, Kuzey’den katılacaklar saat 17.30’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak kortej halinde ara bölgeye gidecek.
Güney’den katılacaklar ise saat 17.00’de Eleftheria Meydanı’nda toplanacak. Konuşmalarının ardından ara bölgeye yürüyüş yapılacak.
Ara bölgedeki ortak etkinlikte ortak açıklama okunacak, Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri selamlama konuşması yapacak.
Program, saat 18.45’te “Songs for Peace” başlıklı sanat programıyla devam edecek. Etkinlikte Anna Chrysanthou, Freideriki Tompazou, Giorgos Kalogirou, İzel Seylani, Niyal Öztürk ve Umut Albayrak sahne alacak. Müzik direktörlüğünü Giorgos Kalogirou üstlenecek.
