Buggy araç ile yayaya çarptı
Çatalköy'de dün, faaliyet gösteren bir otel çalışanı 27 yaşındaki N.B. kullanımındaki buggy araç ile 66 yaşındaki yaya Songül Özkurşun'a çarptı.
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Çatalköy'de dün, faaliyet gösteren bir otel çalışanı 27 yaşındaki N.B. kullanımındaki buggy araç ile 66 yaşındaki yaya Songül Özkurşun'a çarptı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 13.00 sıralarında Çatalköy'de bulunan bir otel içerisinde gerçekleşti.
Kaza sonucu yaralanan yaya Songül Özkurşun, Girne Dr. Akçicek Hastanesi’ne kaldırıldı, Özkurşun'un kalçasında kırık teşhisi konuldu.
Buggy aracı kullanan 27 yaşındaki N.B. hakkında ise yasal işleme gidildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : iş kazası, polis basın bülteni