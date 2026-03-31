“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali” için başvuru kabul ediliyor

“Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali”, 2-4 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’da yapılacak. Festival için 30 Nisan’a kadar başvuru kabul edilecek.

Dayanışma Evi'nden verilen bilgiye göre, iki toplumlu festival, sanat ve kültürün barış içinde bir arada yaşama ve toplumsal dönüşümdeki güçlü rolünü öne çıkarıyor.

Başvurular, Kıbrıs’ta yaşayan ve uluslararası sanatçılar ile sanatçı gruplarına açık olacak. En fazla 45 dakika süren solo veya ortaklaşa çalışmaların başvurusu beklenen festivalde, tiyatro, müzik, enstalasyon/görsel sanat ve diğer disiplinler arası unsurlar da dahil olmak üzere, deneysel ve disiplinler arası tüm performans türlerinden başvurular kabul edilecek.

Başvurular, Dayanışma Evi web sitesi https://www.home4cooperation.info/buffer-fringe-2026 üzerinden kabul edilecek.