Bucak Belediyesi ülkemizi ziyaret etti…

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bucak Belediyesi 20 – 22 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs’a gelerek, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşi Ayşe Ünal’ın, belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve belediye ekibi, kardeş belediye ekibine ülkemizi gezdirdi.

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin iki belediye arasındaki dostluk ilişkileri ve belediyeler arası işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceğinin konuşulduğu ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karavezirler, kardeş belediyelerle olan işbirliklerinin belediyelerin vizyonlarının gelişmesi için de faydalı olduğunun altını çizdi.

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi, kardeş belediye tetkik ve inceleme ziyareti delegasyon heyetinde; Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve eşi Ayşe Ünal, Meclis Üyesi Ayşegül Altınsoy ve eşi Yavuz Altınsoy, Meclis Üyeleri Ahmet Gezmez, Yakup Gülcü, Ahmet Özcan, İsmail Başarır, Osman Tolunay, Hüdai Şimşek, Ali Sağar, Aynur Akçay, Fuat Şan, Nurettin Durmaz, Recep Mutlucan ve eşi Aysun Mutlucan’ın yanı sıra Özel Kalem Müdürü Muhammet Emin Erbil yer aldı.

Özel temasları dışında Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Lapta’yı gezen heyete Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi’nden Başkan Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler’in yanı sıra, meclis üyeleri Tahir Irız, Hasan Güneşel, Recep Güler, Yeşim Bozat, Mehmet Tikici, Hilmi Karaöz, Aysan Öznacar ve Ayşe Oy’un yanında, Haşim Kiracıoğlu, Maliye Sorumlusu İrfan Ünveren ve Halkla İlişkiler-Basın Birimi çalışanları Huriye Öztümen, Ahmet Topuz ve Sevdiye Gökaydın eşlik etti.

Başkan Ali Karavezirler, heyet gezisi boyunca misafirleri taşıyan otobüs şoförü Mehmet Beyoğlu’na ve tur rehberleri Mehmet Karaoğluları ve Fatma Erdoğan’a da teşekkür etti.