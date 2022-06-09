Akaryakıta dün akşam yapılan zammı eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu zammın piyasadaki fiyatlara nasıl yansıyacağını sordu.

Erhürman, “Yargının bir kararı üzerine sıraya girip uzun uzun açıklama yapanlar akşamki akaryakıt zammından sonra da bir şeyler söyleyecek mi?” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya açıklaması şöyle:

“Yargının bir kararı üzerine sıraya girip uzun uzun açıklama yapanlar akşamki akaryakıt zammından sonra da bir şeyler söyleyecek mi? Euro dizele gelen 5 TL'ye yakın zamla üretici ne yapacak? Bu zam piyasada fiyatlara nasıl yansıyacak? Benzine zamlardan sonra toplu taşımacılığın olmadığı ülkede insanlar işe nasıl gidecek? Alınan maaş işe gitmek için kullanılan akaryakıt karşısında anlamını yitiriyorsa çalışmanın anlamı kalacak mı?

Bu konularda da aynı sırayla görüşlerinizi duyabilecek miyiz?!”