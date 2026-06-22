“Bu yasanın hazırlanmasında rol alanlar yargı önünde hesap verecek”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile ilgili yasa değişikliğinin “parmak hesabıyla” Meclis’ten geçtiğine işaret ederek düzenlemeye karşı yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maviş, Eğitim Bakanı’nın sendikanın önerilerini dikkate almadığını ve Meclis Alt Komitesi çalışmalarına katılmadığını söyledi. Yasa değişikliğinin “parmak hesabıyla” geçirildiğine dikkat çeken Maviş, “Yalanlar bugün Meclis’te konuşuldu, doğrular yarın mahkemede konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Yasanın hazırlanmasında rol alan bazı kişilerin görevlerini kaybedeceğini, bazılarının ise yargı önünde hesap vereceğini söyleyen Maviş, bu konuda “son derece iddialı” olduğunu belirtti.

Öğrencilere de seslenen Maviş, dersane ve kurslara para harcamamaları çağrısında bulunarak, “Akademi içinde kurulmak istenen sahte düzene emeğinizi teslim etmeyin. Kimse sizin alın terinizden zengin olmasın” dedi.

Sahte diploma iddialarına da değinen Maviş, öğrencilerin geleceklerini riske atmamaları gerektiğini ifade ederek, sendikanın konuyu mahkemeye taşıyacağını yineledi.

Maviş, hükümetlerin ve yasaların değişebileceğini ancak bugün reddedilen önerilerinin gelecekte demokratik ve hukuka uygun bir zeminde hayata geçirileceğini kaydetti.

Açıklamasını, AÖA öğrencilerinin kullandığı “Sizin yıkmaya çalıştıklarınızı, biz ellerimizle sağlamlaştıracağız” sloganını hatırlatarak tamamlayan Maviş, “Mücadele bitmedi. Asıl mücadele şimdi başlıyor” dedi.