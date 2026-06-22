Korkmazhan’ın kitabı Larnaka’da tanıtılacak

Kıbrıs’ın güneyinde ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Larnaka ve Mağusa İlçe Örgütleri, Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri, yazar Abdullah Korkmazhan’ın kitabı “Vretçalı Hoca Özker Özgür” için tanıtım ve söyleşi etkinliği düzenliyor.

Sol Hareket'ten verilen bilgiye göre, kitabın Yunanca baskısı için düzenlenecek tanıtım ve söyleşi etkinliği yarın saat 19.30’da Larnaka Sanat ve Edebiyat Evi’nde yer alacak.

Açılış konuşmasını AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Chrystalla Antoniou'nun yapacağı etkinlikte, AKEL Merkez Komitesi ve Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sekreteri Elias Demetriou ve Almyra Yayınları Direktörü Marios Georgiou da kitap üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Korkmazhan, etkinlikte Kıbrıslı Rum yurttaşlar ve okur ile söyleşi gerçekleştirip, kitaplarını imzalayacak.