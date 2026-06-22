"Baba" oyunu Mağusa'da sahnelendi

Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Oyun Atölyesi yapımı “Baba” oyunu, Gazimağusa Belediyesi (GMB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Belediyesi iş birliğinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gerçek ile hayalin iç içe geçtiği anlatımıyla bir baba-kız ilişkisinden yola çıkarak zaman, hafıza, aile bağları ve insanın kırılganlığı temalarını ele alan tek perdelik oyunda, Haluk Bilginer de rol aldı.