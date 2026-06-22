26'ncı Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali yarın başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği festival, 16 Temmuz’da Sertab Erener konseriyle final yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalin etkinlikleri Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro’da olacak.

Tüm etkinlikler saat 21.00’de başlayacak. 300 TL'den satışa sunulacak biletler Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy platformlarından veya Gazimağusa Belediyesi’nden temin edilebilecek.

Festival Selin Geçit konseriyle başlayacak

Mağusa Kültür Sanat Festivali, yarın akşam Selin Geçit'in Othello Kalesi’nde ücretsiz vereceği konserle başlayacak.

Program kapmasında, 24 Haziran’da Kyprogenia sahne alacak; 30 Haziran’da “Devlerin Savaşı” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek; 1 Temmuz’da Mağusa Kent Orkestrası ile Fikri Karayel; 6 Temmuz’da Tango Gala ve 7 Temmuz’da Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band konser verecek.

9 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da “Atreuslar’ın Yalnızlığı” tiyatro oyun sahnelenecek. 14 Temmuz’da Pink Martini sahne alırken, festivalin kapanışı 16 Temmuz’da Sertab Erener'in vereceği konserle olacak.