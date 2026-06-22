“AÖA’yı siyasallaştırmayın, yaratılan anomali eğitime zarar verecek”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, akademinin bir eğitim kurumu olduğunu ve siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi. Talat, geçici öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin siyasi rant yaratma çabalarının sonucu olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmeleri sırasında AÖA yönetiminin taleplerinin sürekli reddedildiğini belirten Talat, iktidarın akademiye yönelik yaklaşımının buradan da görülebileceğini ifade etti.

Açıklama şöyle:

CTP Milletvekili Ongun Talat, bütçe dönemlerinde AÖA yetkililerinin tüm taleplerinin reddedildiğini ve akademiye karşı olan tavrın buradan anlaşılabileceğini söyleyerek, bu kurumun bir eğitim müessesesi olduğunu ve siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Geçici öğretmenlerin mağduriyetlerinin “siyasi rant” yaratmak için yapılanlar sonucunda oluştuğunu söyleyen Talat, Eğitim Fakültesi mezunları için ihtiyaç duyulan açılımın bu şekilde yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin “anomali yaratıldığını” belirten Talat, bu değişikliğin, “Anayasa Mahkemesi kararını nasıl aşarız” düşüncesiyle yapıldığını savundu.

Bu düzenlemenin öğretmenler arasında statü farkı yaratacağını ve geçici öğretmenlerin sorunlarını çözmeyeceğini dile getiren Talat, düzenleme sonucunda lisans mezunu AÖA öğrencileri ile lise mezunu öğrenciler arasında ayrım ortaya çıkacağını söyledi.

Öğretmen olmak için yetiştirilmiş kişilerle, ilk işinde memnun olmayıp öğretmen olmayı sonradan tercih eden kişinin vereceği kamusal eğitim hizmetinin aynı olamayacağını belirten Talat, önceliğin öğrencilerin alacağı eğitim olduğunu kaydetti.