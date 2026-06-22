Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışması tamamlandı. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.
Meclis’te milletvekilleri Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine eleştirilerde bulundu; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu eleştirileri yanıtladı.
Tasarı üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.
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