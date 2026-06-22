Güneyde yenilenebilir enerjinin depolanmasına yönelik adım atılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi, doğal gazın elektrik üretiminde kullanılması hedefinin gecikmesi nedeniyle, elektrik maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin depolanmasına yönelik adım atıyor.

Alithia gazetesi, “Yenilenebilir Enerjide 2026’yı da Kaçırdık” başlığıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanı Mihalis Damianos’un yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin depolanması ve mevcut elektrik kesintilerinin sınırlandırılması amacıyla 120 megavatlık ilk merkezi depolama sistemlerinin kurulması için salı günü sözleşmelerin imzalanacağını açıkladığını yazdı.

Habere göre Damianos, Kıbrıs Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, depolama pillerinin Ocak 2027’de teslim alınacağını, ardından iki ila üç aylık kurulum sürecinin tamamlanmasıyla sistemlerin yaz döneminde faaliyete geçeceğini belirtti.

Gazete, 2027 yazında hizmete girmesi planlanan 120 megavat kapasiteli depolama merkezi sayesinde, halen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesine rağmen kullanılamadığı için kaybedilen elektrik enerjisinin değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Öte yandan haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nden sağladığı imtiyaz çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Elektrik İdaresi’nin (AİK) üç trafo merkezinde kurulması öngörülen merkezi depolama projesinin Haziran 2026’da devreye girmesinin hedeflendiği ancak bu takvimin gerçekleştirilemeyerek kaçırıldığı ifade edildi.