“Anayasaya aykırı olduğu söylenen yasaları bile geçirmek istiyorlar”

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Meclis İdari Komitesi’nin gündeminde halkın yaşamını doğrudan etkileyecek 82 yasa tasarısı ve önerisi bulunduğunu ancak hükümetin önceliğinin farklı olduğunu söyledi. Hükümetin görev süresinin sonuna yaklaşırken belirli kesimlere avantaj ve imtiyaz sağlayacak düzenlemeleri gündeme getirdiğini ifade eden Rogers, bu süreçte anayasal ve hukuki kaygıların göz ardı edildiğini belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na da değinen Rogers, yasa içerisinde düzenlenmesi gereken birçok konunun tüzüklere bırakıldığını söyledi. Rogers, bu yaklaşımın 1937’den bu yana öğretmen yetiştiren köklü bir kurum olan AÖA’nın yapısını ve eğitim kalitesini tehlikeye attığını ifade etti.

Hükümetlerin kurumların itibarını korumakla yükümlü olduğunu kaydeden Rogers, yapılan düzenlemelerin kurumların işleyişi ve eğitim sistemi üzerindeki etkilerinin yeterince dikkate alınmadığını söyledi.

Rogers, Meclis hukukçularının anayasaya aykırılık yönünde görüş bildirdiği yasa çalışmalarının geçmişte durdurulduğunu ancak son dönemde bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti. Hükümetin anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş bulunan bazı yasa tasarılarını Meclis’ten geçirmeye çalıştığını söyleyen Rogers, bunun Meclis’in itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Rogers, AÖA ile ilgili değişikliklerin de anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin görüşler bulunduğunu belirterek, buna rağmen tasarının Genel Kurul’a sevk edildiğini söyledi. Öğretmen sendikalarının konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıkladığını hatırlatan Rogers, hükümetin anayasal denetimden dönebileceği öngörülen düzenlemeleri yasalaştırmaya çalıştığını kaydetti.