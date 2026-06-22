“Eğitici ordusuna evrak sahteleme suçundan mahkum olmuş biri de girebilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz alarak düzenlemeye sert eleştiriler yöneltti. Şahali, söz konusu değişikliğin uzun süredir planlandığına dikkat çekerek, bunun AÖA’nın yapısını ve öğretmenlik mesleğinin niteliğini zayıflatacağını söyledi.

Şahali, görüşülmekte olan yasa değişikliğinin kökeninin 2022 yılında Türkiye ile imzalanan Mali İş Birliği Protokolü’ne dayandığını belirtti. Protokolde, öğretmenlik mesleğine akredite yükseköğrenim kurumlarından da girişin sağlanmasının öngörüldüğünü hatırlatan Şahali, mevcut düzenlemenin bu hedefi hayata geçirdiğini ve hatta ötesine geçtiğini ifade etti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin dört yıllık eğitim süresiyle donatılmış tarihi bir kurum olduğunu vurgulayan Şahali, 2022’de bu madde ilk kez gündeme geldiğinde dönemin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu uyardığını söyledi. Şahali, bu düzenlemenin “akademinin köküne kezzap dökeceği” yönünde görüş bildirdiğini hatırlattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlik mesleğine girişin herkes için mümkün hale geleceğini ileri süren Şahali, AÖA’nın ise bu süreçte taşeronluk rolüne itileceğini vurguladı

AÖA’nın anıtsal bir değere sahip olduğunu belirten Şahali, “Bu yasayla birlikte hükmünü yitiriyor. Hükmünü yitiren sadece AÖA değil. Bu bakış açısıyla Eğitim Fakültesi’nin de değeri yoktur” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Şahali, farklı meslek gruplarından kişilerin öğretmenliğe bu kadar kolay erişebilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şahali, yasa tasarısının verdiği geniş yetkilere dikkat çekerek, “Sınırsız yetkiden dolayı eğitici ordusuna yarın evrak sahteleme suçundan mahkum olmuş biri de girebilir. Belki Bakan Çavuşoğlu bunu yapmayabilir. Fakat herkes sizin gibi olmayabilir. Bugün Meclis’ten geçen çerçeve, o gün istismarın önünü açmış olur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda hükümete yönelik eleştirilerini sertleştiren Şahali, “Yeter artık toplumun yarattığı değerlere kezzap döktüğünüz” dedi.