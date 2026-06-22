Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji, hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini, yarın ve çarşamba günü ise yer yer kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihilerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu, çarşamba günü öğle saatleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve çarşamba günü yer yer kuvvetli olarak esecek.