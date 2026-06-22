Europol toplantıları Kıbrıs’ın güneyinde yapılıyor

Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İş birliği Ajansı (Europol) Yönetim Kurulu toplantısı bugün ve yarın Kıbrıs’ın güneyinde yapılacak.

Politis ve diğer gazeteler, Europol’un en üst karar verme mercii olan yönetim kurulunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Dönem Başkanlığı kapsamında Rum Polis Gücü ev sahipliğinde bugün ve yarın toplantı gerçekleştireceğini yazdı.

Toplantıda Europol’un geleceğine ilişkin stratejik konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.