“2026’da yeni bir hayal kırıklığı yaşanmasına asla izin vermeyiz”

Güneydeki medyada geniş yer bulan ”yeni bir Kıbrıs çözüm taslağı hazırlandığı” yönündeki iddialarıyla ilgili açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, gittikçe yoğunlaşan tartışmaların önemli bir kısmının tamamen temelsiz ve asılsız olduğunu söyledi, ortaya atılan fikirlerin henüz kamuoyunda tartışılacak olgunlukta olmadığını belirtti.

Politis gazetesinin, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in girişimleriyle yaz aylarında genişletilmiş bir "5+1" konferansı düzenleneceği ve taraflara hem federasyon hem de konfederasyon olarak yorumlanabilecek esnek bir model sunulacağı yönündeki iddiaları ada gündemine düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıslı Türk lider Erhürman, hem güneydeki basında hem de yetkili makamlarda son dönemde ciddi bir açıklama ve haber yoğunluğu yaşandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Anlıyoruz ki güneyde gittikçe yoğunlaşan tartışmalar var (daha önce genelde tersi olurdu!). Üstelik tartışmaların önemli bir kısmı tamamen temelsiz ve asılsız. Şu an için ortaya konulan bazı fikirler var ancak bırakın kabulü falan, kamuoyu önünde tartışmayı gerektirecek olgunluğa, anlamlılığa ulaşan herhangi bir şey yok."

"Guterres'in girişimini aylar öncesinden söylemiştik"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ve dönem başkanlığının tamamlanmasının ardından yeni bir inisiyatif üstlenmeye hazırlandığını aylar öncesinden öngördüklerini belirten Erhürman, "Halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde Sn. Genel Sekreter’in çabalarını destekliyoruz" dedi.

"Ucu açık, sonuçsuz bir sürece girmeyeceğiz"

Kıbrıs Türk tarafının üç yıldır kamuoyuyla paylaştığı ilkeler doğrultusunda hareket ettiğini ve medya üzerinden oynanan oyunlara alet olmayacaklarını hatırlatan Erhürman, şöyle devam etti:

"Sonuç alınması mümkün olmayan, ucu açık ve nihayetinde bizi başa döndürecek bir sürece girmeyeceğimizi bütün taraflar biliyor. Medya üzerinden oyun oynamaya hiç niyetimiz yok. Sakiniz, soğukkanlıyız, sabırlıyız; ortaya koyduğumuz çerçeveyi, yaklaşımımızı istikrarlı bir biçimde, tutarlılıkla anlatıyoruz ve kararlıyız."

"2026’da yeni bir hayal kırıklığına izin vermeyiz"

Kıbrıs Türk halkının 2004 (Annan Planı) ve 2017 (Crans-Montana) süreçlerinde büyük hayal kırıklıkları yaşadığını anımsatan Erhürman, "2026’da yeni bir hayal kırıklığı yaşamasına asla izin vermeyiz" dedi.

Muhtemel bir "5+1" sürecinde son söz hakkının Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu ve halkın süreçlerden doğrudan haberdar edileceğini vurgulayan Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"‘5+1’ dendiğinde herkesin anladığı gibi, son söz hakkı, birinin Kıbrıs Türk halkı olduğu iki taraf ve üç garantör ülkenindir. Yani Kıbrıs Türk halkı bu sorunun çözülmesinde öznedir... Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuyu ciddiyetle ele alacak, ne umutsuzluk satacak, ne de umut tacirliğine soyunacağız. Halkımız müsterih olsun…"