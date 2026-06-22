“Ciddi bir tehlike”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı üzerine söz aldı. Besim, söz konusu düzenlemenin yalnızca AÖA’nın yapısını değil, ülkenin eğitim vizyonunu da doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Konuşmasına, “Bugün burada sadece AÖA’nın yasasında bir değişiklik yapmıyoruz aslında. Burada bir ülkenin eğitimle ilgili vizyonunu konuşuyoruz” diyerek başlayan Besim, öğretmen yetiştirmenin bir hükümet projesi değil, ülkenin geleceğini planlama meselesi olduğunu söyledi.

Yasada yapılan değişikliklerin öğretmen kalitesi, verilecek eğitim ve öğretmenliğin bir uzmanlık alanı olarak sürdürülüp sürdürülmeyeceği açısından önemli sonuçlar doğuracağını belirten Besim, bu düzenlemelerin dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Besim, tasarının ortaya çıkış sürecine de değinerek, Anayasa Mahkemesi’nin bir süre önce Öğretmenler Yasası’nda yer alan geçici öğretmenlik statüsünü eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiğini hatırlattı. Ülkede öğretmen açığı bulunduğunu ve bunun uzun süredir bilinen bir sorun olduğunu kaydeden Besim, “Aslında bunun neden olduğunu da biliyoruz. Ciddi bir planlamanın olmaması ve öğretmen açığının olması alışık olduğumuz bir konu” dedi.

Bu sorunun çözümü için tüm paydaşların bir araya gelerek ortak bir yol haritası oluşturması gerektiğini kaydeden Besim, hükümetin ise istişare yerine doğrudan yasal değişiklik yoluna gitmesini eleştirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm lisans mezunlarının sisteme dahil olabileceğine dikkat çeken Besim, önceki yasaya göre AÖA sınavlarına yalnızca 24 yaşına kadar lise mezunlarının başvurabildiğini, ancak yeni değişiklikle yaş sınırının kaldırıldığını söyledi. Besim, bunun gerekçesinin, lisans mezunlarının yaşlarının doğal olarak bu sınırı aşması olduğunu belirtti.

Besim ayrıca, sisteme ayrı bir seviye tespit sınavı getirildiğini ve böylece AÖA’ya artık iki farklı sınav sistemiyle giriş yapılabileceğini ifade etti. Yeni yasal düzenleme kapsamında kabul edilecek kişilerin farklı bir statüde değerlendirileceğini dile getiren Besim, AÖA’nın normal ders saatleri içerisinde eğitim almayacaklarını kaydetti.

Lisans mezunlarının bazı derslerden muaf tutulmasının da eğitim süresini doğrudan etkileyeceğini söyleyen Besim, “Bu da normalde 4 yıl olan AÖA’nın süresini kısaltıyor. Bu ciddi bir tehlikedir” ifadelerini kullandı.

AÖA’nın bugüne kadar ücretsiz bir devlet kurumu olduğunu anımsatan Besim, yeni düzenlemeyle kurumun ücretli hale gelecek olmasının da ayrı bir sorun yarattığını belirtti; bu noktada çerçeve yasanın yeterince net çizilmediğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda AÖA’nın tarihsel ve toplumsal önemine vurgu yapan Besim, “AÖA, sıradan bir okul değil. Kıbrıslı Türkler için tarihi olan, öğretmenlerimizin yetiştirildiği bir kurum” dedi. Ülkedeki birçok kurumun zaman içinde kaybedildiğini belirten Besim, AÖA’nın sadece diploma veren bir yapı olmadığını, aynı zamanda bir eğitim kültürü oluşturduğunu söyledi.

“Bu kurumun açısını açık bırakıp istenildiği gibi doldurulmasına izin vermemek gerekiyor” diyen Besim, konunun siyasi bir mesele olmadığını ve toplumun tamamını ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.