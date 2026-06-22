“AÖA’nın saygınlığını ve itibarını yerle bir ediyorsunuz”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında konuştu. Kürsüye, AÖA öğrencilerinin “Sizin yıkmaya çalıştıklarınızı biz ellerimizle sağlamlaştıracağız” yazılı pankart taşıdığı fotoğraflarla çıkan Barçın, hükümetin öğrencilerin taleplerine kulak vermediğini söyledi.

Tasarıyla birlikte AÖA’nın yapısının değiştirildiğini belirten Barçın, “Bu yasayla artık AÖA sahte diploma üreten bir yükseköğrenim kurumu haline getiriliyor” dedi.

Mevcut yasada akademiye giriş koşullarının açık şekilde düzenlendiğini kaydeden Barçın, yeni düzenlemeyle üniversite mezunları için ayrı bir sınav yolu açıldığını ifade etti. Meclis hukukçusunun, görüşülen maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Barçın, lise mezunları ile üniversite mezunlarının farklı giriş koşullarına tabi tutulamayacağını söyledi.

YÖDAK Yasası’ndaki lisans eğitimi tanımına işaret eden Barçın, üniversite diplomasına bakılarak kişilere AÖA’ya giriş hakkı verildiğini belirtti, bunun akademinin yapısına zarar vereceğini ifade etti. “Akademinin saygınlığını, itibarını yerle bir ediyorsunuz” diyen Barçın, düzenlemenin ardından üniversite diplomasıyla AÖA’ya giren kişilerin öğretmenlik diploması alabileceğini söyledi.

Barçın, tartışmaların Anayasa Mahkemesi’nin geçici öğretmenlerle ilgili kararının ardından başladığını belirterek, komite aşamasında pedagojik formasyon şartı getirilmesi yönündeki önerilerinin reddedildiğini kaydetti. Geçici öğretmen ihtiyacı varsa bunun öğretmenlik niteliğine sahip kişilerle karşılanması gerektiğini söyleyen Barçın, hükümetin bu yöndeki önerilere olumlu yaklaşmadığını ifade etti.