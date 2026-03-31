“Bu yasa tasarısı ileriye götürülürse daha da kalabalık geleceğiz”

Sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığı dondurma girişimine karşı başlattığı süresiz eylem ve grev kararının Meclis Genel Kurulu'nun bugün toplanmayacağının açıklanmasının ardından grevin askıya alınması ve yaşanan sürece ilişkin Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika temsilcileri, hayat pahalılığı dondurma girişimine tepki göstererek geri adım atılmazsa yeniden eylem ve yasal süreçlerin gündeme geleceğini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Önerilerimiz net, sorumluluk almaya hazırız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Aileler çocuklarını okula gönderebilir, dairelerde işlemler yapılabilir” diyerek uzlaşı için resmi bir davetin henüz gelmediğini belirtti.

Maviş, “Günün sonunda Meclis'in açılamayacağını resmi ağızdan öğrenince grevleri ve eylemimizi askıya aldık. Aileler güvenle çocuklarını okula gönderebilir, dairelerde rahatça işlem yapabilir” dedi.

“Şu anda bir uzlaşı ve resmi davet yok. Bizim önerilerimiz net. Yurttaşın yanında durmaya devam ediyoruz. Bizler sorumluluk almaya hazırız. Fakat krizin yalnız yurttaşın omuzlarına değil, sermayenin de bu noktada sorumluluk alması önemlidir” diyen Maviş, halkın irade ortaya koyduğunu ve sendikaların buna öncülük ettiğini ifade etti.

Maviş, “Bizim hükümetle istişare edebilecek arkadaşlarımız var. Bizim kaosa değil huzura ihtiyacımız var. Hükümet gerginlik yaratmak istiyorsa sokakta olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Uzlaşı olmazsa yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin hayat pahalılığını dondurma girişimine tepki göstererek, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler savaşı bahane ederek zam yapıyor” dedi.

“Ülkede ekonomik sıkıntı varsa bunu yaratan hükümettir. Giderlerde tedbir alınmadı. Bir de dar gelirliden fedakarlık istiyorlar. Bu kabul edilebilir değil” diyen Bıçaklı, “‘Ben yaparım olur’ noktası doğru bir nokta değil. Halkın bunca zaman ne kadar fedakârlık yaptığını benim söylememe gerek yok” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “Akşam saat 10'lara kadar toplantı yaptık. Özellikle Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın tavrı kabul edilebilir” dedi.

“Bu yaşananlara seyirci kalacak halimiz yok. Halk bu yapılanı istemiyor. Hayat pahalılığını dondurma girişimini kimin için yapıyorsunuz?” diye soran Bıçaklı, “Biz eylemi kaldırmadık, askıya aldık. Hükümet uzlaşma değil de ben ne istersem yaparım noktasına gelirse yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yanlıştan vazgeçilirse görüşmeye hazırız. Bütün tarafların uzlaşabileceği noktada görüşlerimizi ortaya koyabiliriz. Hatırlanacağı üzere uzlaşı masası oluşturuldu. Önümüzdeki süreçteki gidişata göre kararlarımızı vereceğiz” diyen Bıçaklı, “Dün burada kardeşi kardeşe düşürdüler. Taş atmalar, coplanmalar ve biber gazı bizim ülkemizde kabul edilebilir değil” dedi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bu gömleği giymemek için mücadeleye devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi.

Eylem, “Bu kaos hükümet ettiğini iddia edenler yüzündendir. Onlar adına toplumdan özür dileriz. Bugün Meclis'in toplanmayacağı bize bildirdikten sonra grev askıya alındı” dedi.

“Dünkü eylemde orantısız güç kullanmak, emrin nereden geldiğini bize gösterdi” diyen Eylem, yapılan dayatmaların topluma uygun olmadığını ifade etti.

Eylem, “Yapılan dayatmalar bu topluma büyük gelen bir gömlektir. Bu gömleği giymemek için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan :

“Bu yasa tasarısı ileriye getirilirse daha da kalabalık geleceğiz”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, hükümetin sendikaların mücadelesinden çekindiğini söyledi.

Bengihan, “Hükümet gösterdiğimiz mücadeleden korktu. Bu ülke için gayle çekenler sokaktaydı. Yaptığımız önerileri kabul etmeyen Maliye Bakanı Özdemir Berova'ydı. Berova'yı belli ki ikna ettiler. Bu durumu sendikalar olarak kabul etmiyoruz” dedi.

“Biz dünkü mücadelenin daha da büyük olabileceğini gösterdik” diyen Bengihan, kendilerine verilen bilginin ortak akılla uzlaşı sağlanması yönünde olduğunu ifade etti.

Bengihan, “Fedakarlık yukardan başlamalı. Bizler bu ülkeyi seviyoruz. İnadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yasa tasarısı ileriye getirilirse daha da kalabalık geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Emekçinin elinden gözünüzü çekin”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Hükümet kendi sponsorları olan ekonomik örgütlerle bu işi yürüyemeyeceğini bilmeli. Azınlıklar çoğunluğu yönetemez. Hükümet halkına sırtını dönemez” dedi.

“Artık açıklama yapmadan önce 1 değil 10 defa düşünün” diyen Serdaroğlu, “Para toplamazsan, gelirleri artırmazsan giderlerin her zaman tartışılır. Emekçinin elinden gözünüzü çekin. Vergileri doğru düzgün toplayın. Kriz böyle yönetilmez” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, “Bir sonraki eyleme görüşmek üzere” dedi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan:

“Bu halk sizden usandı ve gitmenizi istiyor”

Kıbrıs Türk Kamu Personelleri (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, “Halka ve vatandaşla dalga geçenlere dün güzel bir cevap verildi. Hayat pahalılığını pazarlığa döküp diğer tarafa teşvikler veriliyor. Yürüyün gidin işinize. Bu halk sizden usandı ve gitmenizi istiyor” dedi.

“Mücadeleden kaçmayacağız” diyen Atan, “Maliye Bakanı Berova'yı görevde tutan Başbakan Üstel de şaibelidir” ifadelerini kullandı.

Atan, “Bizim karşımızda duramayacaklarını gördüler, o yüzden yasa tasarısının geçirilmesi noktasında geri adım attılar. Gösterilen irade için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.