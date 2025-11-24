“Bu ülkeyi karanlıktan çıkaracak olan güç, örgütlü CTP’dir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım’da yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesi Aday Tanıtım Programları’nın üçüncüsünü Girne’de düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada genel başkan adayları Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli ve Erkut Şahali hem mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu hem de ülkenin yeniden ayağa kalkmasının ancak örgütlü, kararlı ve kapsayıcı bir CTP iktidarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Adayların konuşmalarında, Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda derinleşen kriz karşısında çözüm, adalet, demokrasi ve yeniden işler hâle gelecek bir kurumsal devlet düzeni talep ettiği vurgulandı. Adaylar, kurultay sürecinin bir iç yarış değil, CTP’nin ülkeyi yeniden inşa etme iddiasını güçlendiren tarihsel bir dönemeç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Girne İlçe Başkanı Talat: CTP buradadır; bu ülke karanlığa mahkûm değil

Adaylardan önce söz alan CTP Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP’nin yarım asırlık mücadelesine ve ülkenin bugün yaşadığı ağır yönetim sorunlarına dikkat çekerek başladı. Talat, Kıbrıs Türk halkının dört bir yandan kuşatılmış bir “yönetimsizlik hali”ne itildiğini, yasaların ciddiye alınmadığını ve kurumların çözüldüğünü söyledi. Ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal politikalara kadar her alanda derin bir kriz yaşandığını belirterek halkın 19 Ekim’de yüzde 63 oranında verdiği desteğin “ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesi” olduğunu ifade etti.

Asım Akansoy: Bu yürüyüş onurlu varlığımıza sahip çıkma yürüyüşüdür

CTP Genel Başkan adayı Asım Akansoy, 19 Ekim’deki seçim sonucunun halkın değişim iradesini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Akansoy, yolsuzluk, yoksulluk, güvenlik krizi, nüfus politikalarında belirsizlik ve kurumsal çöküşe dikkat çekerek kamu reformundan yurttaşlık yasasına, sendikalaşmadan AB uyum sürecine kadar birçok alanda kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. “Artık ‘ben’ dönemi bitmiştir; ‘biz’ dönemi başlamıştır,” diyerek üç adayın da aynı hedefte birleştiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli: 2026’da barışın, demokrasinin ve eşitliğin hasadını toplayacağız

Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin 55 yıllık mücadelesi boyunca Kıbrıslı Türklerin varlığını, kimliğini, özgürlüğünü, refahını ve barışı koruyan bir hareket olduğunu söyledi. İncirli, ekonomik kriz, güvenlik sorunu, nüfus baskısı, sağlık ve eğitimdeki çöküşe dikkat çekerek nüfus politikaları, muhaceret düzeni, sosyal devlet, yurttaşlık yasası ve mali disiplin gibi alanlarda kapsamlı adımların zorunlu olduğunu belirtti.

“CTP bu memleketin koruyucusudur… 2026’da barışın, demokrasinin ve eşitliğin hasadını toplayacak olan parti CTP’dir” dedi.

Erkut Şahali: 2026, CTP’nin iktidar yılı olacak

Genel Başkan adayı Erkut Şahali, Girne’nin 19 Ekim seçimlerinde yüzde 63 oy oranıyla ortaya koyduğu iradenin önemine dikkat çekti. Müdahalelere rağmen halkın özgüvenle hareket ettiğini belirten Şahali, kamu düzenindeki çöküş, kayıt dışılık, eğitim ve sağlık krizleri, bütçe disiplinsizliği ve devlet kaynaklarının erimesine işaret etti. CTP’nin tek başına iktidar hedefinin hayati olduğunu belirterek gençlerin, kadınların ve yeni kadroların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununda siyasi eşitlik temelinde müzakere sürecinin kararlılıkla ilerletilmesinin CTP’nin temel sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bu akşam Lefkoşa’da

30 Kasım’da yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesinde düzenlenen “Aday Tanıtım Programları”nın bir sonraki durağı bu akşam Lefkoşa Hidden Garden olacak. Genel başkan adayları Lefkoşa’da da partililerle buluşarak kurultay öncesi vizyonlarını ve ülkeye ilişkin yol haritalarını aktaracak.