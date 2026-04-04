Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Nisan Pazartesi günü saat 09.30'da mor çemberde toplanıp Meclis'e yürüyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamada, Bu ülke böyle yönetilmeyi hak etmiyor!

UBP-YDP-DP hükumetinin kötü yönetimi ve dayatma anlayışı, toplumu sosyal, ekonomik ve siyasi bir çöküşe sürüklüyor. Buna sessiz kalmayacağız. Değişimi birlikte getireceğiz.

Bu yurdu daha güzel, daha adil, daha güçlü bir yer yapmak için birlikte mücadele edecek, birlikte yöneteceğiz" ifadeleri kullanıldı.