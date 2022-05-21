“Bu şekilde itibar sağlanamaz”

Ceza Yasası Değişiklik Tasarısını değerlendiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ülkede özgürlükler, sizin demokratik yöntemlerle sağlayamadığınız itibarı suç ve ceza tehdidiyle sağlamak için kullanabileceğiniz oyuncaklar değildir” dedi.

Değişiklik tasarısındaki bazı ifadeleri değerlendiren Erhürman, “Böyle bir ibareyi hangi "hukuk alimi" buldu, merak içindeyim!” yorumunu yaptı.

Hukuken ‘abuk sabuk sözcüklerle’ itibar sağlanamayacağının ve korunamayacağının altını çizen Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Ceza Yasası Değişiklik Tasarısı: "Cumhurbaşkanına ve/veya Yasa ile kurulmuş Devlete karşı, nefret uyandırmayı ve/veya hoşnutsuzluk ve/veya soğukluk yaratılmasını kışkırtmayı ve/veya Cumhurbaşkanı ile Devleti aşağılamayı ve/veya küçük düşürmeyi ve ve/veya alay konusu yapmayı..."

"Yasa ile kurulmuş Devlet"! Böyle bir ibareyi hangi "hukuk alimi" buldu, merak içindeyim!

Ama esas mesele tabii ki o değil! Esas mesele "Cumhurbaşkanı"nın itibarı! Siz "Cumhurbaşkanı"nın itibarını, "hoşnutsuzluk", "soğukluk", "alay konusu yapma" gibi hukuken abuk sabuk sözcüklerle, suç ve ceza tehdidiyle koruyabileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz! İtibar böyle sağlanamadığı gibi, böyle korunamaz da!

Ama en önemlisi şu: Bileceksiniz ki bu ülkede özgürlükler, sizin demokratik yöntemlerle sağlayamadığınız itibarı suç ve ceza tehdidiyle sağlamak için kullanabileceğiniz oyuncaklar değildir. Otoriterleşme merakının bu topraklarda zemini yoktur, yaratamazsınız! Meclis sokakta, sokak da Meclis'te bu yasaları size yaptırmaz! Getirmiş olmanın utancıyla kalırsınız! Bizden söylemesi!”