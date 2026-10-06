“Bu şartlarda çalışmayacağız”

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) grev ve eylemleri ikinci gününde devam ediyor. KIB-TEK emekçileri, sabah saatlerinde KIB-TEK Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Son bir yıl içerisinde yanarak sonuçlanan iş kazalarının kamuoyuyla paylaşıldığı açıklamada, KIB-TEK yönetimi ve Çalışma Bakanlığı eleştirildi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

"KIB-TEK Yönetim Kurulu derhal görevden alınmalı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK’te yönetim ve malzeme eksikliğinin çalışanların hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Bıçaklı, iş kazasında yaralanan KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç’ın halen yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Yönetimin eksikliğinden ve malzeme eksikliğinden dolayı bizim arkadaşımız hala yoğun bakımdadır” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin 1990 yılında inşa edildiğini hatırlatan Bıçaklı, geçmişte kurumda revir bulunduğunu ve iş sağlığı konusunda denetim yapıldığını belirtti. Bıçaklı, bugün bu uygulamaların büyük ölçüde ortadan kalktığını vurguladı.

KIB-TEK’te bugüne kadar 6 çalışanın hayatını kaybettiğini söyleyen Bıçaklı, Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunarak KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasını istedi.

“Gemi faciasında bakan dahil herkes görevden alındı. Burada iş kazasında işçinin ölmesini mi bekliyoruz?” diyen Bıçaklı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalışanların göreve devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Toplu İş Sözleşmesi’nin 10 aydır yenilenmediğini de belirten Bıçaklı, elektrik kesintilerinden sendikanın sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Bıçaklı, “Sendika insanlar yanmasın, yaralanmasın, ölmesin diye kıyafet ve teçhizat istiyor. İş güvenliği ile ilgili tedbir alınmadan çalışılmamalı. İnsanlar bu şartlarda çalışmayacak. İsterlerse gelip kendileri çalışsın” dedi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Taleplerimiz karşılanana kadar mücadeleye devam edeceğiz”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise eylemlerin yalnızca bir günlük uyarı grevi olmadığını belirterek, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Tuğcu, iş kazasında yaralanan Arif Özkıraç’ın durumundan Başbakan Ünal Üstel, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu sorumlu tuttu.

“Biz Arif Özkıraç’ın kanının yerde kalmasına izin vermeyeceğiz” diyen Tuğcu, KIB-TEK’teki terfi uygulamalarını da eleştirdi.

Tuğcu, önceki gün üç kişinin terfi ettirilmesi amacıyla toplantı yapıldığını ileri sürerek, Teknecik’in mevcut durumundan sorumlu olan bir kişinin de terfi ettirilmek istendiğini vurguladı. Taleplerinden birinin terfilerin adil ve liyakate dayalı yapılması olduğunu söyledi.

KIB-TEK’e 70’i aşkın kişinin geçici statüde alınmaya çalışıldığını da ileri süren Tuğcu, bir diğer taleplerinin ise basına yönelik saldırıyla suçladığı Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu’nun görevden alınması olduğunu belirtti.

Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’e seslenerek, “Mustafa Harutoğlu mu? Tüm KIB-TEK çalışanları mı?” diye sordu.

Görüşme talebi gelmesi halinde masaya oturmaya hazır olduklarını belirten Tuğcu, Arif Özkıraç’ın yaralanmasına ilişkin polis soruşturmasının akıbetini de sordu.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever:

“Emekçi burada, halk burada”

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever ise eylemlerin ve sendikanın görevlerinin manipüle edilmek istendiğini savundu.

Seçim yasaklarına dikkat çeken Peksever, “Seçim yasakları var diye hiç kimsenin hayatı tehlikeye sokulamaz” dedi.

Son bir yıl içerisinde yanarak sonuçlanan iş kazalarını kamuoyuyla paylaşmalarının nedeninin yaşananları görünür kılmak olduğunu belirten Peksever, KIB-TEK çalışanlarının her gün ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Özveriyle işe gelen arkadaşlarımız eve bazen bütün dönemiyorlar. Hiç dönemeyen arkadaşlarımız da var” diyen Peksever, Çalışma Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapıp yapmadığını sordu.

Peksever, “Hayır” yanıtını vererek, sendikanın eylemlerinin ve taleplerinin haklı ve yerinde olduğunu savundu.

“Emekçi burada, halk burada” diyen Peksever, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.