Bu Memleket Bizim Platformu: “Aşı konusunda hızlı ve şeffaf hareket edilmeli”

Bu Memleket Bizim Patformu, bir küresel sağlık krizi halini alan Covid 19 ile mücadelenin din, dil, renk, ırk ve milliyet oyunu yapmaksızın sürdürülmesi gerektiğini belirterek, özellikle aşı konusunda hızlı ve şeffaf hareket edilmesini istedi.

Aşıların getirilmesi yönündeki çabaları yetersiz, aynı zamanda gecikmiş olarak değerlendiren platform, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “insan sağlığı gibi temel bir insani konuyu siyasete alet etme” eleştirisinde de bulundu.

Açıklamada, “Kıbrıs’taki yapay sınırlar arkasında saklanarak Covid-19 ile mücadele mümkün değildir. Her iki taraf da aşı konusunda daha şeffaf ve hızlı hareket ederek işbirliği yapmalıdır. Yerel bulaşın arttığı, sağlıkla ilgili endişelerin daha da yaygınlaştığı bu günlerde birinci önceliğin etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmış aşıların temini ve uygulamaya başlanması olmalıdır. Aksi takdirde yaşanan gecikmenin faturası insan yaşamına kesilecektir” denildi.

Bu Memleket Bizim Platformu adına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in yaptığı açıklamada, aşı konusundaki tartışmalara değinilerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hükümete eleştirilerde bulunuldu.

Yeni tip korona virüsün bir yıl önce başlattığı olumsuz etkilerin halk sağlığı, ekonomi ve sosyal yaşam üzerinde artarak devam ettiğine işaret edilen açıklamada, ülke koşullarına uygun aşılama stratejileri ve aşı dağıtım planlarının hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması, geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Aşılama programlarının gecikmesi ve aksamasının sağlıkta ve ekonomide telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açacağı kaydedilerek şöyle devam edildi:

“İçinden geçtiğimiz zor ve kritik günlerde önemli olan etkinlik ve güvenirlikleri kanıtlanmış olan aşıların ivedilikle ülkemize gelmesi ve aşılama programlarının önceliklere göre planlanıp uygulamaya geçmesidir. Bu Memleket Bizim Platformu olarak Sn. Tatar’ın ve Hükümet’in aşıların ülkemize getirilmesi yönündeki çabalarını yetersiz aynı zamanda gecikmiş olarak değerlendirmekteyiz. Sn. Tatar’ın insan sağlığı gibi temel bir insani konuyu siyasete alet etmesini kabul etmek mümkün değildir. Covid-19 ile mücadelede din, dil, renk, ırk, milliyet oyunu yapmak insani olmadığı gibi, her bireyin aşıya ulaşımı da sağlanmalıdır”